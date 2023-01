Grave incidente sulla statale 293, all’incrocio con la provinciale 58, nel territorio comunale di Samassi.

Tre i veicoli coinvolti e quattro ferite, due donne e due bambine, trasportate d’urgenza in ospedale. Non sarebbero in gravi condizioni.

Nessuna conseguenza, invece, per gli altri sette passeggeri a bordo delle auto.

Circolazione interrotta per circa tre ore tra Samassi e Sanluri.

