Questa mattina le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro a Cagliari per riparare un improvviso guasto nella condotta di Largo Gennari.

Sono in corso le manovre in rete per limitare cali di pressione e interruzioni nella zona sfruttando i collegamenti secondari della rete idrica.

Grazie alla distrettualizzazione del sistema idrico cittadino, che Abbanoa ha eseguito negli anni scorsi con l’installazione di particolari valvole di regolazione e sezionamento, è possibile, infatti, isolare il tratto interessato.

Il servizio rientrerà a pieno regime a lavori conclusi nel pomeriggio. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Così l’avviso di Abbanoa, che segnala anche che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

