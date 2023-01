Giornata complessa quella di ieri per i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Elmas: a causa di una serie di ritardi, hanno dovuto attendere ben 12 ore per potersi imbarcare.

L’odissea è nata da un aereo Ryanair fermo perché in avaria. Il volo per Bergamo era previsto per le 6:45 e molti passeggeri erano in aeroporto da due ore prima.

La partenza è stata rinviata per le 15, ma neanche a quell’ora l’aereo era pronto. Per scusarsi, l’azienda irlandese intanto ha dato un bonus di 4 euro per il cibo.

Alle 19 finalmente l’aereo è partito. Ma a quel punto i passeggeri erano stremati e infuriati per le tante ore vissute in aeroporto.

