Fratelli d’Italia ha depositato un emendamento alla Finanziaria che autorizza la spesa di cinquanta milioni di euro in tre anni per la costruzione dell’impianto e delle opere infrastrutturali connesse in vista della candidatura dell’Italia quale paese ospitante degli europei 2032.

Beneficiario è il Comune di Cagliari. I fondi sono così ripartiti: 20 milioni per il 2023, 15 per il 2024 e 15 per il 2025.

L’impasse sui fondi, visto che la proposta della Giunta Solinas, non c’è stata, rischia di pregiudicare la candidatura del capoluogo tra le città ospitanti degli Europei.

