“Furti e atti vandalici si susseguono all’ interno dei parcheggi del Presidio Ospedaliero Brotzu. Senza soluzioni adeguate si rischia una grave escalation”. La denuncia è di Gianfranco Angioni, Segretario Regionale Usb Sanità, che con una nota chiede al Prefetto di Cagliari un urgente tavolo di confronto.

“Ribadiamo la necessità di predisporre un piano di vigilanza interno e un protocollo d’intesa con le forze dell’ordine dei diversi Comuni” spiega Angioni.

“Gli atti vandalici oramai quotidiani che ci vengono segnalati, stanno destando molta preoccupazione tra le lavoratrici e i lavoratori” aggiunge. “In quanto sono numerosissime le autovetture degli operatori che in quest’ultimo periodo sono state danneggiate e derubate”.



Quindi la richiesta: “Serve immediatamente regolamentare e vigilare gli accessi del Presidio Ospedaliero, rivedere la viabilità in particolare per l’ingresso di via Jenner, monitorare l’impianto di illuminazione e di videosorveglianza. Soprattutto vanno definite delle aree che possano garantire il parcheggio a tutti gli operatori”.

