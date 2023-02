Chi da bimbo prima, e da adulto poi, non ha mai fantasticato e sperato di vedere Spiderman lanciarsi da un palazzo all’altro o di scorgere Superman volare sopra la città? Ed ecco che il sogno finalmente si realizzerà per tutti quei bimbi che, domenica 12 febbraio, vedranno arrivare a Cagliari, per la prima volta in Sardegna, i Super Eroi Acrobatici.

Grazie alla collaborazione con SEA, Associazione senza scopo di lucro, che si impegna nella realizzazione di iniziative a favore dei piccoli pazienti ricoverati negli ospedali pediatrici italiani, in occasione del Carnevale i Supereroi Acrobatici arriveranno a Cagliari con un evento a partire dalle ore 10.

I Supreroi incontreranno i bambini e le bambine ricoverati presso l’Ospedale Microcitemico della ASL di Cagliari e tutti i pazienti in cura, distribuendo sorrisi e un piccolo ricordo per ogni bimbo (maggiori info qui: (https://supereroiacrobatici.com/chi-siamo/).

L’evento è gratuito e aperto a tutti i bambini e le bambine.

Inoltre, sino a domenica 12 febbraio, sarà possibile vistare la mostra fotografica “Ali, occhi, cuore” allestita nell’atrio del PO Micrcitemico, realizzata grazie al contributo di 20 fotografi sardi, tra cui Daniele Lorrai (Nuoro), Domenico Ruiu (Nuoro), Matteo Faedda (Olbia), Marcello Chiodino (Cannigione), Gianluca Doa (Nuoro), Cristiana Verazza (Sanluri), Sandra Massidda (Nuoro), Matteo Mutzette (Nuoro), Mauro Sanna (Sassari) e Virgilio Alfano (Arborea) che hanno ceduto gratuitamente le proprio foto e i relativi diritti d’autore.

L’allestimento è presente all’ingresso del presidio pediatrico; tutte le donazioni raccolte nell’arco di tempo in cui la mostra sarà visitabile verranno devolute al Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Microcitemico (la mostra è visitabile sino a domenica 12 febbraio, durante l’orario di apertura al pubblico dell’ospedale).

