“Un regolamento inutile, caotico e dannoso che pensa a punire i più deboli vietando di chiedere l’elemosina e di vivere in strada”. Così Matteo Lecis Cocco Ortu, consigliere comunale PD di Cagliari riguardo il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana proposto dalla giunta Truzzu.

Ma ad alzarsi con dei cartelli in segno di protesta è tutta l’opposizione. “Punire i più poveri non mette al sicuro nessuno”, si legge in uno di questi. “Una città che discrimina ed emargina, ecco il vero degrado”, recita un altro. E ancora: “Questo regolamento è un Vangelo al contrario”.

“Un documento – afferma Cocco Ortu – che riprende in parte norme già vietate dal Codice penale e dalle leggi nazionali, e in più aggiunge regole che hanno come unico obiettivo punire e criminalizzare la povertà”.

“Ancora una volta – aggiunge il consigliere comunale dem – la destra cagliaritana mostra il suo lato repressivo e disumano verso le persone più fragili. Niente per il vero benessere delle persone e le comunità che la abitano”.

“Cagliari non si merita questo, non si merita la cattiveria di chi vuol nascondere la povertà e le emergenze sociali”, conclude Cocco Ortu.

