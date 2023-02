Fluorsid entra a far parte di Elite, l’ecosistema di oltre 1300 società parte del Gruppo Euronext che supporta le imprese nella loro crescita sostenibile di lungo periodo, accelerando il processo di accesso a capitali, competenze e networking.

Fondata nel 1969 in Sardegna e attraverso i suoi diversi stabilimenti e uffici dislocati tra Italia, Norvegia, Regno Unito, Svizzera e Bahrein, la società copre l’intera catena del valore del fluoro, con la produzione e la vendita di fluoroderivati e di metalli non ferrosi, principalmente destinati ai mercati dell’alluminio primario, dei fluoropolimeri, degli acciai speciali e dell’edilizia.

L’azienda, negli anni, si è sviluppata costantemente grazie al suo know-how interno, agli sviluppi tecnologici guidati dalla ricerca e al binomio tra i continui investimenti e le acquisizioni mirate.

“L’ingresso in Elite rappresenta per Fluorsid un elemento di distinzione e fregio e consente all’intero management aziendale di poter seguire un importante percorso di crescita professionale e di condivisione di esperienze all’interno di un network prestigioso”, commenta il chief financial officer di Fluorsid, Gianluca Ligas.

“Costantemente volti alla ricerca dell’eccellenza a tutti i livelli – continua Ligas – siamo convinti che questo entusiasmante cammino sarà uno stimolo importante per migliorare le prestazioni nel lungo periodo, con una visione sempre più attenta ai moderni sistemi di governance, alla conoscenza del territorio nazionale e dell’intero mercato globale, il tutto a supporto di una crescita che mai rinuncia ai valori fondamentali legati ad un approccio etico al business”.

