Flumini di Quartu, riparte la stazione dei Carabinieri: subito un intervento

L’apertura anticipata della Stazione temporanea dei Carabinieri a Flumini di Quartu raccoglie i primi risultati sul piano della sicurezza. A poche ore dalla riattivazione del presidio, i militari hanno portato a termine un intervento contro lo spaccio lungo il litorale.

L’operazione è scattata nella notte sul viale Lungomare del Golfo, dove una pattuglia ha fermato un’auto con a bordo due uomini, di 48 e 42 anni, entrambi originari di Cagliari e già noti alle forze dell’ordine.

L’atteggiamento sospetto ha portato a una perquisizione approfondita che ha consentito di rinvenire un assortimento di sostanze stupefacenti composto da circa 9 grammi di hashish, oltre 3 grammi di marijuana e alcune dosi di cocaina. Nel corso del controllo è stata inoltre sequestrata la somma di 1.550 euro in contanti, ritenuta compatibile con attività di spaccio.

Per i due uomini è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Gli accertamenti proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire i canali di approvvigionamento della droga.

L’intervento rappresenta il primo risultato operativo della nuova stazione ed è stato al centro della visita del comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari, Luigi Grasso. Il generale ha incontrato i militari esprimendo apprezzamento per la tempestività e la professionalità dimostrate, sottolineando l’importanza del presidio in un’area caratterizzata da forte afflusso di residenti e turisti.

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