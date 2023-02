Viene prodotta a Cagliari la bottarga più buona d’Italia. L’azienda cagliaritana ”Le Mareviglie”, stata infatti premiata dalla giuria di esperti dell’Italy Food Awards 2023, ricevendo primo premio 2023 nella categoria “aziende ittiche” per l’altissima qualità della sua bottarga di muggine e di tonno.

Alla prima edizione della competizione, cui hanno partecipato 2000 aziende in 12 diverse categorie, l’azienda di Cagliari ha letteralmente sbaragliato la concorrenza delle altre aziende sarde e del resto d’Italia: il riconoscimento mantiene la Sardegna come punto di riferimento nazionale per la bottarga, cibo tradizionale locale che ormai viene prodotto anche fuori dall’Isola.

