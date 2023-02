“La vicenda della Portovesme srl non è da mettere in capo completamente a questa amministrazione, ma è una partita che il presidente Solinas ha voluto seguire in prima persona, perciò ora bisogna essere conseguenti e pretendere un tavolo con il governo e con i ministeri coinvolti e chiedere all’azienda massima chiarezza sulle sue scelte future”.

Ancora una voce di malumore in Forza Italia. A parlare è Alessandra Zedda, dopo che in precedenza il coordinatore regionale Ugo Cappellacci aveva lasciato il vertice di maggioranza prima che cominciasse. L’ex assessora ha spiegato di non ritrovarsi più nel modo di operare di questa giunta.

“Da tempo abbiamo rappresentato l’esigenza di dare un passo completamente diverso e portare a casa e a compimento quelle esigenze che i sardi ci chiedono ogni giorno. Io ho fatto il gesto più forte che si potesse fare anche al fine di dare una scossa e invertire la rotta” ha spiegato all’Ansa la consigliera regionale di Fi.

