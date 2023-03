“Non abbiamo un pianeta di riserva”. Questo uno dei tanti slogan apparso sui cartelloni realizzati dai giovanissimi di Fridays for future che, in occasione della manifestazione generale per il clima, si sono ritrovati in piazza anche a Cagliari e Sassari.

Se nella città del nord Sardegna vi erano appena una trentina di ragazzi e ragazze, nel capoluogo sardo la protesta è stata ben rappresentata con un corteo che da piazza Garibaldi ha attraversato le strade del centro per arrivare al Tribunale.

Le richieste sono molto chiare: riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti, sviluppo delle tecnologie rinnovabili, rafforzamento del tessuto sociale, transizione ecologica e sostenibilità.

Ma non solo. Tra i temi in agenda del gruppo ambientalista si è parlato anche di giustizia sociale ed ecotransfemminismo.

