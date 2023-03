Gabriele Mura, artigiano sardo, ha coronato il suo sogno: riprodurre fedelmente la celebre “gamba” di Garpez del film “Tre Uomini e una Gamba”. Un lungo lavoro che è stato impreziosito con la possibilità consegnare l’opera a uno dei protagonisti della pellicola.

Infatti Mura ha incontrato Giacomo, del trio formato con Aldo e Giovanni. E gli ha consegnato la scultura come omaggio. “Un occasione più unica che rara di aver conosciuto Giacomo, una persona splendida in tutto e per tutto, che ci ha accolto con tanto affetto” ha commentato il ragazzo.

La “gamba” è stata creata in pioppo rosato del mandrolisai, con incisi i simboli della tradizione sarda. Il nastro blu richiama l’abito tradizionale samughese, usato per fermare il gambaletto in orbace, che ne identifica la provenienza.

