I bacini della Sardegna potrebbero conoscere l’emergenza idrica nel corso dei mesi estivi. L’allarme arriva da Ambrogio Guiso, presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale.

Secondo quanto riporta Guiso, se tra marzo e aprile non dovessero esserci precipitazioni o dovessero essere scarse, le campagne dell’Isola potrebbero conoscere una estate complicata.

Sul caso è intervenuta Francesca Ghirra, parlamentare di Avs. “Gli sforzi fatti per conservare l’acqua in vista dei periodi più critici, con la costruzione di decine di dighe e bacini artificiali, rischiano di non essere sufficienti” spiega in una nota.

“È fondamentale predisporre e sviluppare urgentemente massicci interventi di manutenzione e progetti per la realizzazione di nuove infrastrutture, che consentano di evitare il ricorso a misure restrittive su una risorsa come l’acqua” aggiunge. E ritiene essenziale che il governo intervenga in maniera risoluta sul tema.

Quindi l’annuncio: “Martedì nella Commissione Ambiente della Camera il Governo risponderà alla mia interrogazione su quali iniziative intenda assumere per contrastare il fenomeno della siccità in Sardegna”.

