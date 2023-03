Poco prima della chiusura, verso le 20, ha fatto irruzione nella farmacia Santa Teresa del Gesù Bambino in via Dante a San Gavino Monreale. In quel momento erano presenti tre farmacisti che gli hanno consegnato l’incasso.

La rapina a mano armata aumenta il clima di paura nel paese dl sud Sardegna, dove nell’ultimo periodo si sono verificati diversi atti di vandalismo.

Ora i Carabinieri indagano per individuare il responsabile della rapina e i suoi eventuali complici.

