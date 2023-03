Aveva chiamato i carabinieri dicendo essere stato derubato del suo marsupio, ma era tutto falso.

Il giovane di 26 anni di Elmas è stato denunciato dai carabinieri di Pirri per simulazione di reato.

L’episodio è avvenuto lo scorso 12 marzo quando il giovane fattorino aveva contattato i militari per denunciare una rapina da parte di due cittadini stranieri in via Riva di Villasanta.

Dopo le indagini dei carabinieri, che avevano anche visionato le immagini della sorveglianza dell’area.

Alla fine il 26enne ha dovuto ammettere la verità: era stato lui a perdere il marsupio, che conteneva l’incasso che avrebbe dovuto consegnare al titolare della pizzeria dove lavora. Così si è inventato la storia della rapina per liberarsi da ogni responsabilità.

In seguito ad ulteriori verifiche, i carabinieri hanno potuto constatare che il giovane era anche sprovvisto della patente di guida. Il che gli costerà una sanzione amministrativa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it