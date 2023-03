Sono cinque le attività imprenditoriali sospese e sette persone denunciate nell’ambito dei controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato di Cagliari contro il lavoro sommerso.

I militari hanno effettuato verifiche in otto cantieri edili nei confronti di 15 aziende. Da qui sono scattate le denunce per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ma non solo. Nel corso delle attività di controllo son stati identificati 30 operatori tra cui sei impiegati in nero.

Delle cinque attività sospese, due son state fermate per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e le altre tre per l’impiego di manodopera in nero in misura superiore al 10% della forza lavoro.

Contestate sanzioni amministrative pecuniarie per 25.600 euro e irrogate ammende penali per ulteriori 17.550 euro.

Le aree maggiormente interessate sono state quelle dei Comuni di Quartu Sant’Elena e Maracalagonis. Le ditte operanti provenivano da diverse località della Sardegna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it