Arzana e Villasimius sono in lutto per la morte di due suoi giovani: Nicola Demurtas e Stefano Mansi. Anche se se ne sono andati in maniera differente, la loro vita strappata in giovane età ha colpito tantissimi in tutta la Sardegna.

Demurtas era ricoverato in una clinica specialistica di Parma da diversi mesi dopo il brutto incidente che l’aveva coinvolto un anno fa. La salma rientrerà in Sardegna in questi giorni.

Mansi era molto conosciuto a Villasimius. Amante delle moto e tifoso di Valentino Rossi, è stato tradito dalla sua passione e da una strada che era solito percorrere ogni settimana. In settimana ci sarà il funerale.

