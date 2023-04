“L’Einstein Telescope è un progetto fondamentale per tanti motivi, su questo sono impegnata direttamente insieme alla ministra dell’Università perché è un progetto internazionale che vede la nostra isola al centro delle dinamiche della ricerca mondiale e poi avrà una ricaduta occupazionale, durante il periodo della costruzione e per il mantenimento, davvero importante”. Lo ha dichiarato la ministra del Lavoro, la sarda Marina Elvira Calderone, oggi a Cagliari per partecipare al congresso dei Consulenti del Lavoro.

“Si stimano 36mila operatori e annualmente un giro di cinquemila ricercatori che interagiranno con l’ET – sottolinea Calderone – riporta Ansa Sardegna- Io penso che il nostro sito abbia tutte le caratteristiche principali ed è nelle condizioni di poter essere scelto, è un modello di recupero delle aree interne”.

La Calderone ha anche parlato della vertenza Portovesme Srl: “Dobbiamo trovare certamente una soluzione affinché possano essere garantiti i livelli occupazionali e anche la produttività delle nostre aziende – chiarisce la ministra -. Il ministero del Lavoro e quello del Made in Italy faranno la loro parte perché è assolutamente importante avere a cuore ogni singolo posto di lavoro”.

