Dopo aver rubato un’auto ha abbandonato la vettura a Nuraminis lasciando all’interno due siringhe usate con le proprie tracce ematiche e un flacone in vetro e uno smartphone con le sue impronte digitali. Così ieri un quarantasettenne originario di Decimoputzu, noto per numerose pregresse vicende giudiziarie, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Uta, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato e ricettazione dai Carabinieri della stazione di Samatzai.

A seguito degli accertamenti tecnici, dattiloscopici e biologici svolti sul DNA, e compiuti dal RIS dei Carabinieri di Cagliari, sui reperti sequestrati dall’Arma di Samatzai e dal Nucleo Operativo di Sanluri, è emerso che l’uomo denunciato è responsabile dei delitti in questione.

