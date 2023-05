“Grazie al collegamento diretto Dubai-Cagliari, che partirà il prossimo 22 giugno con tre frequenze settimanali, la Sardegna si prepara ad accogliere anche i turisti provenienti dal mercato arabo”. Lo dice l’assessore al Turismo Gianni Chessa, che così archivia tutta la querelle legata all’America’s Cup.



“Con la presenza al principale evento dell’industria turistica del Medio Oriente, abbiamo voluto rafforzare questo messaggio predisponendo uno stand di circa 200 metri quadri, che ha ospitato una decina di aziende isolane e conquistato l’interesse e l’apprezzamento di operatori e visitatori”.



L’assessore è apparso in visita allo stand della Sardegna allestito per la fiera turistica “Arabian travel market” di Dubai, in corso di svolgimento fino a giovedì 4 maggio.

“La Sardegna ha messo in vetrina alcune ambientazioni tipicamente sarde, raccontando la sua cultura, le sue tradizioni e la sua enogastronomia. Tutte componenti che sono in grado di renderla una delle mete più ambite per le vacanze anche nel mondo arabo” ha concluso.



