Ugo, il cigno bianco del Parco di Monte Claro, sta male.

“Da diverso tempo, tanti frequentatori del parco, in particolare i bambini, mi segnalano che Ugo si trova in precarie condizioni di salute e non riesce più a camminare e nuotare. Ha una gamba gonfia”. Così il consigliere comunale nel gruppo PD, Fabrizio Marcello, fa un appello al sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: “Attivi subito le necessarie autorizzazioni affinché il cigno sia preso in carico dal servizio veterinario per le cure immediate. Forza Ugo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it