“La situazione nel quartiere Castello per quanto riguarda il decoro urbano è pessimo”. Così l’esponente del gruppo ambientalista Difensori della Natura, Valerio Piga.

“Si passeggia tra i vicoli storici con ai lati l’aliga in attesa di essere ritirata – prosegue Piga con tanto di foto immortalate nel quartiere storica di Cagliari -. Per non parlare dei rifiuti abbandonati, proprio nei pressi dei siti storici”.

“Proprio davanti a me c’era una coppia di turisti che fotografavano l’aliga e sorridendo mi hanno detto, sarcasticamente: ‘Anche questa è arte!’”.

