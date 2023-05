Diciassette persone arrestate, ventotto indagate e decine di perquisizioni in corso a Cagliari. Sequestrati 10 kg di droga e denaro per oltre 50 mila euro. E’ il bilancio di una operazione della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, Sezione Criminalità Diffusa, che ha smantellato due presunte organizzazioni criminali che operavano nei quartieri Is Mirrionis e San Michele di Cagliari e gestivano lo spaccio al minuto in città.

Nel corso del blitz sono stati arrestati i presunti capi delle due associazioni a delinquere che rifornivano Cagliari di cocaina, hashish e marijuana.

L’organizzazione aveva trasformato due palazzi e una pizzeria in supermercati della droga. Durante il lockdown per il Covid, per non interrompere lo spaccio ed evitare il contagio, veniva utilizzato un camper mobile.

Nell’operazione sono impegnati 150 agenti della Polizia di Stato di Cagliari, del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna di Abbasanta, il Nucleo Cinofili di Abbasanta e un velivolo del Reparto Volo di Abbasanta.

