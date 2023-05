Un Claudio Ranieri moderatamente soddisfatto ha commentato in conferenza stampa il raggiungimento dei playoff promozione in Serie A. Il dopo Cosenza-Cagliari lascia sia l’amaro per il quarto posto che prospettive future interessanti.

Sul quinto posto. “Non ho alcun rammarico per la classifica. I punti che abbiamo conquistato, me li tengo stretti. Va bene così, non c’è nessun rammarico”.

Sui playoff. “Non sarà un playoff facile. Ma non lo sarà per nessuno. Dovremo giocarli con grande umiltà e concentrazione per cercare di andare avanti il più possibile”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it