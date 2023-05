Dopo la battuta, Diego Abatantuono fa un passo indietro e chiede scusa. Lo ha fatto contattando l’Unione Sarda, dopo che una sua ricostruzione giovanile era stata presa di mira dai tifosi sardi.

Sul Corriere della Sera, infatti, il comico milanese aveva ricordato la prima volta allo stadio San Siro. La partita era un Milan – Cagliari e tentando un po’ di ironia sul grigiore di quella giornata, aveva raccontato di “sardi coi denti cariati grigi”.

“Una immagine di matrice felliniana non vera” ha spiegato. Una narrazione romanzata per rendere conto di tempi diversi. “Era una battuta, un racconto su quello che ha vissuto un quattordicenne come me allora. Mi dispiace davvero per l’equivoco, ci sono rimasto male”.

Ad avvisarlo del polverone è stato il figlio. “Per questo volevo chiedere scusa, non sono abituato a fare questo tipo di polemiche “.

