L’obiettivo era quello di trasmettere i valori sani dello sport, di coinvolgere e di promuovere le attività ludico-motorie come strumento di socializzazione. Ma non è mancato l’aspetto competitivo che è stato il comune denominatore della giornata conclusiva della “Coppa Quartieri 2023” ospitata martedì 23 maggio 2023 alla Unipol Domus. Ad aggiudicarsela, nelle rispettive categorie, sono stati Stampace-Marina e Sant’Elia ma alla fine la festa è stata per tutti i partecipanti.

La manifestazione, promossa dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini e da Cagliari Calcio – Be As One, ha coinvolto oltre 400 tra ragazzi e ragazze ripartiti nelle categorie 11-13 e 14-16 anni dei quartieri CEP, San Michele-Is Mirrionis, Sant’Elia, Stampace-Marina e i comuni di Assemini, Elmas, Maracalagonis e Sinnai. Ma solo 200 sono arrivati a giocarsi la giornata finale nel tentativo di mettere le mani sulla Coppa.

All’iniziativa ha preso parte anche l’Assessora allo Sport del Comune di Cagliari, Fioremma Landucci che ha promosso a pieni voti la manifestazione. “Una giornata da ricordare perché è stata capace di coniugare la sana competizione sportiva con l’integrazione dei ragazzi provenienti da situazioni diverse, da quartieri diversi. Ognuno con le sue criticità ma che lo sport riesce ad azzerare perché durante la pratica sportiva, tutti partono alla pari”.

Non è voluto mancare il Presidente del Consiglio Comunale Edoardo Tocco che dopo aver portato i saluti dell’Amministrazione, ha spiegato come “lo sport possa essere veicolo di aggregazione e solidarietà”.

Suddivise in tre gironi, le squadre si sono misurate con incontro di calcio, badminton, pallavolo e gare di staffetta.

Con una grande cornice di pubblico che, dagli spalti, ha accompagnato le performance sul manto erboso della Unipol Domus rivolgendo le attenzioni non solo alla competizione ma anche ai momenti legati al progetto.

Presenti Ilaria Nardi, Presidente della Fondazione Carlo Enrico Giulini, Francesco Feliziani, Dirigente dell’USR Sardegna, Corrado Melis, promotore dell’iniziativa Run Challenge e le Assessore dei Comuni di Elmas e Sinnai,Paola Cucca e Maria Barbara Pusceddu.

Applausi e immancabile mix tra foto ricordo e autografi sia per i campioni del Cagliari dello scudetto, Beppe Tomasini e Adriano Reginato, accompagnati dal collaboratore tecnico della Primavera ed ex giocatore cagliaritano, Fabio Pisacane. Ma soprattutto per i rossoblù Zito Luvumbo, Adam Obert e Nunzio Lella che hanno partecipato alle premiazioni.

Questi i risultati completi della edizione 2023: vincono la Coppa Quartieri 2023 il Quartiere Sant’Elia per la categoria 11-13 e Stampace-Marina per la categoria 14-16. Secondo posto per Stampace-Marina che negli 11-13 porta a casa anche la terza posizione. Le compagini di Elmas e CEP si classificano invece rispettivamente seconda e terza nella categoria 14-16.

