Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro dentro la galleria “Bruncu Martineddu” della Nuova 554. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno estratto un uomo rimasto incastrato all’interno di uno dei veicoli: a causa dell’impatto si era ribaltato.

L’uomo è stato affidato al personale sanitario. Con lui ferito il conducente dell’altro veicolo: i due sono stati trasportati in ospedale con un codice rosso, di cui uno con l’elisoccorso.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Il traffico, dopo oltre tre ore, ha ripreso a scorrere regolarmente.

