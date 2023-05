Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. È l’onorificenza di cui verrà insignito, il prossimo 2 giugno a Oristano, il portalettere di Poste Italiane Marco Casu.

Il 10 marzo dello scorso anno, durante il giro quotidiano di recapito, Casu si era reso protagonista del salvataggio di una famiglia (una bambina di quattro mesi, sua madre e sua nonna) di Solarussa, nella cui abitazione si era sviluppato un principio di incendio.

“Ricordo bene quel giorno. Mentre effettuavo il giro di recapito ho notato del fumo, molto più intenso del solito, dalla canna fumaria. Ho fatto uscire subito l’anziana signora, la figlia con la bambina. Ho gettato l’acqua sul fuoco e successivamente, con l’ausilio delle coperte, ho soffocato l’incendio chiudendo la bocca del camino, riuscendo a spegnerlo. I vigili del fuoco hanno fatto il resto, mettendo in sicurezza l’abitazione” ha raccontato, ricordando l’evento.

“Sono molto felice di ricevere questo riconoscimento e ringrazio le Istituzioni per avermi premiato. In quel momento ha prevalso il mio istinto e sono felice che tutto sia andato per il meglio” ha concluso.

Il prestigioso riconoscimento verrà consegnato dai rappresentanti della Prefettura di Oristano al dipendente di Poste Italiane, in piazza Mariano IV, in occasione della celebrazione del 77° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana.

