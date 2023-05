I biglietti degli aerei per Cagliari sono troppo alti. Per questo i tifosi del Parma hanno rinunciato alla trasferta di domani sera alla Unipol Domus dove la loro squadra sfiderà il Cagliari per la semifinale dei playoff della serie B.

“Il Centro di Coordinamento Parma Clubs comunica con dispiacere e rammarico che a causa dell’aumento sproporzionato del costo dei voli e della pochissima disponibilità e richiesta di posti ci vediamo costretti ad annullare la trasferta di Cagliari”, si legge in un post su Facebook.

