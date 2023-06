Antonino Demelas, 70 anni di Mogorella, dovrà comparire in tribunale a Oristano con l’accusa di abusi sessuali su una bambina. L’uomo è indagato anche per la scomparsa e l’omicidio della ex compagna.

Gli abusi risalirebbero al periodo immediatamente precedente alla scomparsa di Marina Castangia, 60enne di Cabras.

La procura sospetta sia stata uccisa e poi fatta sparire proprio dall’ex compagno. Il motivo sarebbe da addebitare alla scoperta dell’adescamento ai danni della bambina che, nel 2021, frequentava le scuole elementari.

Secondo gli inquirenti, i due fatti sarebbero strettamente collegati.

