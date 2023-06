La Dinamo Sassari saluta la corsa verso lo scudetto: al PalaSerradimigni, l’Olimpia Milano vince per 93-61 e chiude la pratica per 3-0. In finale, i milanesi troveranno probabilmente la Virtus Bologna, che conduce 2-0 su Tortona.

I biancoblù hanno pagato un pessimo avvio (0-8), poi hanno cercato di giocare al meglio per restare a contatto. Robinson, Dowe e Gentile hanno indicato la via, tanto da arrivare ad un solo possesso di svantaggio.

Nell’ultimo quarto, la differenza tra le due formazioni si è vista tutta. Sia in qualità che in quantità. E la Dinamo ha un po’ mollato i remi in barca, fiera comunque del percorso affrontato fino a qui.

