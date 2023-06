Poche ore e poi il Cagliari torna in campo a Parma in una gara che vale la finale dei playoff promozione. Una grande, grandissima occasione collettiva che vedrà i tifosi partecipare attivamente seguendo la partita direttamente dalla Unipol Domus.

Come già capitato per i quarti di finale, è Daniele “Pille” Pileri – leader dei Taqb – a commentare per noi queste ore frementi d’attesa.

“Sensazioni.. sensazioni forti. Per dirla come Vasco, stasera vogliamo stare ‘Come nelle favole’. Sarà una di quelle serate in cui ognuno si ricorderà dov’era, cosa faceva. Sia chi macinerà chilometri, sia chi sarà di fronte alla TV. Tatticamente non bisognerà fare calcoli e puntare al massimo. Come sempre la garanzia e la nostra arma si chiama Claudio Ranieri, uno che può cambiare, come ha dimostrato, una partita con un paio di mosse. Uno che sa leggere i momenti e guardare in faccia le persone. Il resto lo farà la nostra gente sulle gradinate dello stadio”.

