Ladri in azione a Cagliari, in particolare al Caffè Michelangelo in via Michelangelo. I malviventi hanno sfondato la grande vetrata d’ingresso dopo aver sollevato la serranda. Dopo di che hanno portato via i soldi delle mance.

Sul posto le forze dell’ordine, che hanno ascoltato titolari e controllato nella zona siano delle telecamere. Non è il primo raid delle ultime notti a Cagliari, visto che anche altri bar hanno subito furti e danni.



