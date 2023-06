Giugno è il mese del Pride, che celebra la comunità LGBTQIA+ che lotta per l’inclusione e pari diritti.

In Sardegna, questa lotta è condivisa anche da Babaiola, startup che si batte da anni per la piena inclusione di tutte e tutti.

Babaiola è un applicazione social travel che aggrega tutti i luoghi di interesse per la comunità LGBTQIA+ dai locali all’intrattenimento in generale, dai teatri ai musei e agli eventi promossi nella destinazione di viaggio.

La startup sarda è stata selezionata dal sito Eu-Startup.com tra le dieci realtà Europee più interessanti che hanno creato soluzioni innovative e di inclusione sociale per la comunità.

Eu-Startup.com scrive che “Abbiamo selezionato un elenco di 10 startup innovative che creando soluzioni innovative per la comunità. Queste startup in rapida crescita stanno attivamente plasmando un mondo più inclusivo, un mondo in cui le persone possono essere se stesse senza paura.”

