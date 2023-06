A Cagliari tanti residenti del centro si interrogano su come vivere la prossima estate in arrivo e la conseguente movida. Dal tribunale di Milano è arrivata una indicazione importante.

Infatti nei giorni scorsi il Comune di Brescia è stato condannato a risarcire una coppia vittima della movida selvaggia. La decisione in Cassazione dice che “i residenti dei quartieri della movida possono chiedere il risarcimento dei danni alle amministrazioni comunali che non garantiscano il rispetto delle norme di quiete pubblica e di conseguenza non tutelino la salute dei cittadini”.

A Cagliari molti cittadini stanno pensando al da farsi. “Finalmente, è una sentenza storica” si legge nei commenti su Facebook. Un precedente che potrà essere brandito a favore della quiete in rioni come la Marina o Villanova, dove ogni fine settimana ci sono spesso conseguenze più o meno gravi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it