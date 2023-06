La sicurezza incontra un originale e allegro decoro urbano vicino alle scuole frequentate dai più piccoli. È quanto si può vedere in via Porcellana, dove l’ingresso alla Zona 30 è stato prolungato fino all’Istituto comprensivo “Farina-San Giuseppe” che è stato decorato da pois bianchi su sfondo rosso. Proseguono dunque i lavori di realizzazione delle Zone 30 da parte del Settore Infrastrutture della mobilità del Comune di Sassari che ha già eseguito i primi interventi sulle pavimentazioni stradali, tra cui le nuove colorazioni che contraddistinguono gli ingressi di via Rolando, viale Italia, via Pasquale Paoli, via Salvemini, via Calvia, via Don Minzoni, via Principe di Piemonte, via dei Mille, piazza Marconi, via Porcellana, piazza Caduti del Lavoro, via Padre Taddei, via Sant’Anna, piazza Sant’Agostino e via Muroni. L’Impresa esecutrice sta intervenendo anche nelle ore notturne per limitare i disagi sulla viabilità.

Nelle prossime settimane sarà la volta della zona di via Calvia, dove le colorazioni saranno vere opere d’arte (ovviamente compatibili con le regole del codice della strada) elaborate dagli studenti liceo artistico Figari. Il Comune di Sassari ha avviato con l’istituto una collaborazione che porterà anche alla definizione dei nuovi disegni della pavimentazione di parte dei marciapiedi di viale Italia. In questi giorni i bozzetti saranno selezionati e poi partiranno i lavori. Un modo per coinvolgere le nuove generazioni nella cura del bene comune. A breve saranno installati anche gli elementi di arredo urbano e i dissuasori di velocità denominati “cuscini berlinesi” per i quali il Ministero ha concesso al Comune di Sassari una specifica autorizzazione.

