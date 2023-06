Altra pesante aggressione nelle carceri della colonia penale di Isili. Lo denuncia la Uil Pa polizia penitenziaria.

Un detenuto si è scatenato contro un agente, dopo che gli era stato intimato di attendere il proprio turno davanti l’infermeria per una terapia. Lo ha strangolato e solo il provvidenziale intervento dell’Ispettore e di altri agenti, l’ aggressione non è finita in tragedia.

Secondo il segretario generale della Uil Pa Polizia Penitenziaria della Sardegna Michele Cireddu, “la situazione è ormai precipitata in maniera drammatica. Le aggressioni a danno degli agenti sono all’ordine del giorno, i detenuti facinorosi e psichiatrici non riconoscono nessuna autorità. Le risposte dell’amministrazione a seguito di queste aggressioni sono inadeguate e superficiali. Servono interventi urgenti per fermare questa escalation di violenza”.

