Tredici Pietro e il concerto surreale in Sardegna: “Cantavo per una sola persona”

Un episodio curioso e quasi surreale, diventato uno dei ricordi più vividi degli inizi di carriera. Il cantante Tredici Pietro, ospite del podcast Tintoria condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, ha raccontato un aneddoto legato a un live in Sardegna durante la sua gavetta.

Il giovane artista, figlio di Gianni Morandi ma determinato a costruire un percorso autonomo, ha ricordato una serata molto particolare nell’entroterra dell’isola, segnata da un pubblico decisamente insolito.

“Meno persone ci sono, meno sono teso” ha premesso Pietro. “A me poi è capitato anche di cantare davanti a una persona e quello è stato il concerto più indimenticabile sotto questo aspetto. Era una bravissima ragazza che ha ballato tutto il tempo perché aveva spazio infinito per ballare. Lei se l’è goduto. Eravamo in Sardegna, in un paese dell’entroterra. Non eravamo soli, ma c’era una mandria di signori che guardavano interdetti, non si muovevano. Lì sei teso e stai col pepe, perché pensi che devi fare una mezz’ora o un’ora così”.

Un racconto che mescola ironia e autenticità, offrendo uno spaccato delle difficoltà, ma anche delle esperienze uniche, che caratterizzano gli inizi nel mondo della musica live.

Per Tredici Pietro, quella serata davanti a una sola fan è diventata una delle più memorabili della sua giovane carriera, ormai decollata dopo l’ultimo Sanremo. Oggi l’artista difficilmente canterebbe ancora davanti a una sola fan, vista la crescente popolarità guadagnata nell’ultimo periodo. Anche per la sua fan sarda, di certo, sarà rimasto un ricordo unico.

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