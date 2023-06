Dopo poco più di un mese dalla sua realizzazione, la panchina europea in piazza Costituzione a Cagliari è stata vandalizzata da ignoti con vernice nera. Con lei anche la targa apposta dall’associazione InOltre Alternativa Progressista in occasione della giornata dell’Europa.

L’iniziativa aveva ricevuto il patrocinio del comune di Cagliari ed era stata realizzata in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo e la Gioventù Federalista Europea.

La targa riportava le parole di Robert Schumann, ministro francese cui è attribuita la storica dichiarazione del 9 maggio 1950.

“Gli effetti dei tagli all’istruzione degli ultimi decenni, uniti a qualche rigurgito fascista, data la scelta cromatica della vernice, si manifestano con questa noncuranza” ha commentato Giordano Buzzanca, presidente dell’associazione InOltre.

“Ma ci ricordano quanto siano importanti ma al contempo non sufficienti queste iniziative culturali di sensibilizzazione che cerchiamo di porre in essere verso la cittadinanza. I valori europei e il processo di integrazione europea sono una conquista di cui ancora molti non discernono il significato neanche di fronte a un conflitto bellico alle porte dell’Europa” ha concluso.

