Il Cagliari si prepara alla nuova stagione in serie A con un maquillage al manto erboso della Unipol Domus. Dopo la battaglia vittoriosa ai playoff e la festa per la promozione il terreno di gioco è diventato marrone.

La società confida che l’erba possa tornare verde al primo appuntamento ufficiale con l’esordio in Coppa Italia contro il Palermo, il 13 agosto.

Non è però escluso, come si paventa da settimane, un inizio di stagione in campo neutro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it