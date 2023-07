Dopo trentaquattro anni Bianca Berlinguer lascia la Rai.

La notizia è rimbalzata su tutti i quotidiani e sta facendo il giro del web, soprattutto perché la nota giornalista, conduttrice di Cartabianca nonché storico volto del Tg3, approderà su Rete 4.

Tanti i meme e i commenti ironici sul web a riguardo: “Enrico si starà rivoltando nella tomba”, è il tono di diversi utenti che non si capacitano di come la figlia dell’ex leader del Pci possa andare a lavorare con Mediaset, facente capo alla famiglia Berlusconi, in estrema antitesi con i valori e lo stile di vita del padre della giornalista.

Ma oltre al sarcasmo che dilaga giorno dopo giorno sui social, sono tanti i retroscena che stanno venendo fuori sui principali quotidiani nazionali. Il Fatto Quotidiano è il primo che pubblica le testimonianze rilasciate da fonti interne alla Rai: “Non ne poteva più”, rivelano alcuni, “le hanno fatto terra bruciata intorno, doveva battagliare su tutto” dicono altri.

Ora è ufficiale: Bianca Berlinguer condurrà un programma in prima serata oltre al pre serale Stasera Italia, in alternanza con Nicola Porro. Sulla sua indipendenza ha garantito Pier Silvio Berlusconi. Così come sul lauto compenso: se in Rai Berlinguer guadagnava 240 mila euro, su Rete 4 arriverà a 500mila euro.

La giornalista sarà assunta regolarmente e avrà un accordo di durata pluriennale.

Nei giorni scorsi, Berlinguer avrebbe espresso al vertice Rai le sue perplessità sulla concorrenza interna con Boomerissima, condotto da Alessia Marcuzzi, e con Belve di Francesca Fagnani, entrambi attesi il martedì su Rai2.

