Il Cagliari ha dato il via questo pomeriggio al ritiro precampionato in vista della nuova stagione. Tifosi raggianti hanno accolto i giocatori, arrivati alla spicciolata intorno alle ore 17 ai cancelli del centro sportivo di Assemini.

Una prima sgambata per tutti e test atletici, in attesa di accogliere nella giornata di domani i nuovi arrivi: Jacub Jankto e Simone Scuffet. Per i due ci saranno prima le visite mediche e poi la conoscenza della nuova squadra.

Assenti Lapadula e Ranieri. Il primo si è operato al setto nasale e dunque dovrà stare fermo per diversi giorni. Il secondo invece lascerà spazio al suo staff in questi giorni per poi iniziare la preparazione a partire da giovedì.

Intanto il Cagliari Calcio sui suoi profili social ha mostrato un piccolo video coi giocatori.

