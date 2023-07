Una notte di blackout dovuto alle alte temperature e all’utilizzo notevole dei condizionatori d’aria fredda ad Assemini. A spiegarlo è stato il sindaco Mario Puddu con un post sui social.

“Il perdurare di queste temperature ha generato non solo altissime temperature (e soprattutto costanti) all’esterno, sovraccarichi di energia alle nostre linee, ma in particolare altissime temperature alle cabine”.

Le cabine in questione hanno raggiunto persino i 70 gradi. “Queste, un po’ come i salvavita dei contatori delle nostre abitazioni, si ‘aprono’, ovvero entrano in funzione per evitare guai peggiori”.

Il sindaco si è subito attivato per cercare di capire come risolvere il problema. “Il gentilissimo responsabile della Città Metropolitana di Cagliari mi spiegava che di fronte a certi eventi eccezionali non rimane molto da fare, se non cercare di distribuire i carichi delle linee. In modo da evitare che in talune cabine si arrivi a temperature così eccessive. Questo è stato fatto ieri sera-notte nelle linee di Assemini”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it