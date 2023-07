Non mancano i disagi a Cagliari, un po’ per i cantieri e un po’ per le necessità amministrative. Molti cagliaritani hanno segnalato una situazione che ritengono “assurda”.

“Motociclisti e ciclisti che arrivano in piazza del Carmine, angolo via Sassari, dovrebbero praticamente tornare indietro, contromano, causa divieti. Generando delle problematiche di ordine stradale non da poco” segnalano con una lettera.

Ma non solo. “Inoltre adesso questo tratto di via Sassari è pedonale, portando via due parcheggi disabili“.

Di seguito un video che testimonia i disagi.

