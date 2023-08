È stato ritrovato senza vita nella sua abitazione a Iglesias, soltanto dopo dieci giorni.

Il tragico episodio è accaduto nel compendio nel rione Col di Lana.

Sono stati i vicini ad allertare le forze dell’ordine dopo aver sentito un fortissimo odore provenire dalla casa di Sergio Cocco, guardia forestale di 65 anni in pensione.

Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri che hanno trovato l’uomo sul letto.

In corso le verifiche per capire le cause del decesso: si pensa a un malore improvviso.

