Patta, il rammarico per l’infortunio di Madrid: “Vorrei dimostrare cosa valgo”

“Non so cosa dire se non che mi dispiace”. Inizia così il messaggio sui social di Lorenzo Patta dopo il successo dell’Italia agli Europei a squadre di Madrid. Il velocista sardo è stato vittima di un infortunio in gara che non gli ha consentito di competere come avrebbe voluto, ma nonostante il dolore lancinante è riuscito a portare a termine la corsa pur di guadagnare un punto per la sua nazionale.

Un gesto che gli è valso l’applauso dei vertici della Fidal e dei tanti appassionati, ma un finale che lascia l’amaro in bocca per le potenzialità inestpresse di un grande talento azzurro. “Mi dispiace per la mia Squadra, per non essere riuscito a dare il contributo che avrei voluto” prosegue Patta.

“Mi dispiace per tutte le persone che mi vogliono bene, la mia famiglia, i miei amici, che mi devono supportare ma soprattutto sopportare in momenti come questo. Mi dispiace per il mio allenatore, per tutti i sacrifici e gli sforzi che fa e che puntualmente non vengono ripagati. E infine mi dispiace per me stesso, perchè so chi sono e cosa valgo, ma ancora non sono riuscito a dimostrarlo”.

E conclude: “La strada verso il recupero sarà lunga ma è già iniziata e non vedo l’ora di tornare a fare ció che più amo! A presto”.

