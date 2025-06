Jankto, addio commosso al Cagliari: “Non dimenticherò mai il popolo sardo”

Il centrocampista ceco ha speso parole d'affetto per i tifosi rossoblù, che non gli hanno mai fatto mancare il loro sostegno: "Vi auguro buona fortuna"

Lo aveva voluto Ranieri, poi per un motivo o per l’altro le cose in campo non sono andate come le due parti speravano. Jakub Jankto però in Sardegna ha lasciato un pezzo di cuore e così, nel giorno in cui è divenuto ufficiale il suo addio al Cagliari, ha voluto lasciare un messaggio pieno di affetto per i tifosi rossoblù.

Nonostante quest’anno Nicola non lo abbia mai schierato in campo, nemmeno per 1′, il centrocampista non ha mai fatto mancare il suo supporto alla squadra. Sia in allenamento che sui social ha sempre supportato i compagni.

Così ora, nel giorno dell’addio, ha voluto ringraziare tutti i tifosi rossoblù che hanno riconosciuto sempre tutto il suo impegno: “Non dimenticherò mai il popolo sardo e tutta la gente che è stata sempre vicina a me. Lo apprezzo molto”.

“Vi auguro buona fortuna – ha proseguito Jankto sui social – a tutti giocatori e soprattutto ai tifosi. Vi voglio tanto bene. Un abbraccio ragazzi e sempre e comunque forza Cagliari. Ciao. Cagliari Calcio”.

