Cagliari, Poetto più accessibile: al via servizio bus per anziani e persone con disabilità

Cagliari, Poetto più accessibile: al via servizio bus per anziani e persone...

A partire da domani, martedì 1 luglio, verrà attivato a Cagliari il servizio di accompagnamento alla spiaggia del Poetto per tutti gli over 70 e per le persone con disabilità insieme al loro accompagnatore.

Lo ha reso noto il Comune con un comunicato stampa. Un servizio che vuole far sentire la città più vicina ai suoi abitanti, dando così un aiuto concreto.

Il servizio sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e verranno messi a disposizione due autobus dedicati che partiranno dalle seguenti fermate:

BUS n° 1: Piazza Italia, Casa di Accoglienza Terramaini, Piazza Giovanni XXIII, Piazza San Michele, Ospedale SS Trinità, Spiaggia del Poetto

BUS n° 2: Piazza Yenne, Piazza De Gasperi, Amsicora, La Palma Via Euro, Parrocchia S. Elia, Spiaggia del Poetto

L’arrivo alla spiaggia è previsto per le 9 mentre il rientro avverrà con partenza dal Poetto intorno alle 12. Inoltre, in questo 2025 il servizio di accessibilità alla spiaggia del Poetto è stato potenziato grazie alla presenza di personale socio sanitario presso due concessioni.

Gli operatorio socio sanitari saranno presenti il lunedì e il mercoledì dalle 8 alle 13 presso il Golfo 1 e il martedì e il giovedì negli stessi orari presso il Golfo 7.

