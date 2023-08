“Troppo caldo nelle carceri sarde”, l’appello ai parlamentari sardi arriva dalla Garante dei detenuti della Sardegna, Irene Testa: “Nel decreto emergenza climatica in discussione si inserisca emendamento a tutela polizia penitenziaria e detenuti per le carceri al caldo”.

“Vista la situazione del caldo che sono costretti a subire i lavoratori delle carceri, gli agenti di polizia penitenziaria e le persone rinchiuse nelle celle – scrive la Garante sarda -, chiedo ai parlamentari della Sardegna che in questi giorni sono impegnati alla Camera nella discussione del decreto legge 98 ‘Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento’, di farsi portatori di una modifica che preveda di inserire l’estensione del provvedimento anche agli istituti di pena dell’isola”.

